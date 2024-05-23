شاهد بالصورة.. في لفتة جميلة وجدت الإشادة.. لاعب في دوري جنوب السودان يرتدي “تشيرت” ينعي فيه الشهيد محمد صديق بعبارات مؤثرة

حظي لاعب كرة قدم ينشط في دوري جنوب السودان, بإعجاب الآلاف من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد لفتتة بارعة قام بها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المدافع عمر سليمان, الملقب بــ(صولون) والذي يلعب في دوري جنوب السودان بإرتداء “تشيرت” نعى فيه الشهيد محمد صديق بعبارات مؤثرة.

وكتب اللاعب الذي نال إشادة المتابعين على “التشيرت” خلال مشاركته في إحدى المباريات: (ستظل رمزاً للوطنية الشهيد محمد صديق).

وكان الملازم أول “م” محمد صديق, قد استشهد خلال أحداث “مصفاة الجيلي” الأخيرة بعد أن وقع أسيراً عند قوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين