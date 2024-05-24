شرطة محلية مروي تضبط عدد 105 رأس بنقو – صورة

نجحت فرعية المخدرات بشرطة محلية مروي في ضبط عدد 105 قندول بنقو جوار فندق التمودة بكريمة وذلك أثناء عمل الارتكازات والدوريات المتحركة المنتشرة في مداخل ومخارج محلية مروي بغية تحقيق الأمن والأمان وتجفيف بؤر الجريمة ضمن الخطة التأمينية الموسعة بإشراف مدير شرطة الولاية الشمالية ومتابعة مدير شرطة محلية مروي .

وتفيد (متابعات المكتب الصحفي) للشرطة الى نشاط جميع إدارات شرطة محلية مروي في عمل منعي وتوعوي كبير يستهدف مجتمع المحلية لا سيما إدارة المخدرات التي تقوم بعمل منعي عبر الحملات الراتبة وتوعوي عبر المحاضرات والورش والندوات تستهدف به توعية مجتمع المحلية بمخاطر المخدرات بأنواعها المختلفة وخطورة تعاطيها والإتجار بها .

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ في مواجهة المتهم وتحويله للمحاكمة ووضع الضبطية كمعروضات في البلاغ.

المكتب الصحفي لشرطة السودان