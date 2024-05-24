ينتظره إنجاز تاريخي.. الهلال يتخطى الطائي بأقل مجهود

حقق الهلال، فوزا سهلا على ضيفه الطائي بنتيجة 3-1، على ملعب نادي الشباب، مساء الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.وعزز الهلال، صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 93 نقطة، أما الطائي فتجمد رصيده عند 31 نقطة ليتراجع للمركز 16.

وسجل ثلاثية الزعيم، سالم الدوسري وميشايل ديلجادو ومالكوم في الدقائق 17 و44 و60 على الترتيب.أما هدف الطائي فسجله أندريه كوريا عند الدقيقة 64. وبذلك بات الهلال على بعد مباراة واحدة لإنهاء الموسم بلا خسارة للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2010-2011، والرابعة في تاريخ الدوري السعودي. ويلعب الهلال، الجولة الختامية من المسابقة ضد مضيفه الوحدة، يوم الإثنين المقبل.

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