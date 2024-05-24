ابنة بيب غوارديولا تلفت الأنظار بالكوفية الفلسطينية

أثارت ابنة مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الانتباه خلال احتفالها مع والدها بفوز “الستيتزنز” بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في سبع سنوات.

أثناء التقاطها صورة مع والدها، اكتشف الحاضرون أن ماريا كانت تحمل الكوفية الفلسطينية مع حقيبتها.

تشتهر ماريا بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، التي شهدت صراعًا مستمرًا بين إسرائيل وحماس لفترة تزيد عن نصف عام.

أشاد المعلقون بموقف ماريا، وقام بعضهم بنشر صورًا قديمة ومنشورات تظهر تضامنها مع القضية الفلسطينية.

ماريا، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، هي الابنة الكبرى لبيب غوارديولا، ولديها أكثر من 800 ألف متابع على إنستغرام. تعمل كعارضة أزياء وحاصلة على درجة في مجال الأزياء والتصميم.

عاشت ماريا كرة القدم منذ أن كانت طفلة، وكما هو متوقع، أرادت أيضًا أن تهنئ والدها علنًا على فوزه بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، وفق موقع “ماركا” الإسباني.

يذكر أن الـ”سيتي” أصبح في 2019 أوّل فريق يحرز ثلاثية محليّة في موسم واحد: برميرليغ، كأس الاتحاد وكأس الرابطة.

والموسم الماضي سار على خطى جاره اللدود يونايتد، عندما حقق ثلاثية دوري أبطال أوروبا (للمرّة الأولى في تاريخه)، برميرليغ وكأس الاتحاد.

الحرة