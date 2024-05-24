بايرن ميونخ يهدد برشلونة

أعلن بايرن ميونخ اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي ذكر أن النادي البافاري يرغب في ضم الإسباني داني أولمو من لايبزيج.

وأشار رومانو إلى أن المدير الرياضي ماكس إبريل يرغب في التعاقد مع أولمو، نظرًا لمعرفته الواسعة به خلال فترة عمله في لايبزيج. وأكد أن بايرن يتنافس مع ثلاثة أندية أخرى، بما في ذلك فريقين من الدوري الإنجليزي وبرشلونة.

ويمتلك أولمو، البالغ من العمر 26 عامًا، شرطًا جزائيًا في عقده مع لايبزيج يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

سجل أولمو 8 أهداف وصنع 5 آخرين في 25 مباراة خلال هذا الموسم، لكنه عانى من إصابات متعددة في الأشهر الأخيرة مما حرمه من المشاركة في العديد من المباريات مع فريقه.

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