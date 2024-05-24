هل الكوابيس مؤشر للإصابة بأمراض مزمنة؟

أفادت دراسة جديدة نُشرت في مجلة “eClinicalMedicine” بأن الكوابيس المروعة قد تكون علامة مبكرة على بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

قالت ميلاني سلون، مؤلفة الدراسة والباحثة في قسم الصحة العامة والرعاية الأولية في جامعة كامبريدج، إن ظهور مثل هذه الأعراض الغير عادية قد يكون إشارة إلى تفاقم المرض، مما يتطلب علاجًا طبيًا.

وأضافت جنيفر موندت، الأستاذة المساعدة في طب النوم والطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو، أنها مسرورة لأن الدراسة ركزت على الكوابيس.

وأوضحت موندت: “على الرغم من أن الكوابيس مشكلة مزعجة للغاية في العديد من الحالات الطبية والنفسية، إلا أنه نادرا ما يتم التركيز عليها إلا في سياق اضطراب ما بعد الصدمة”.

وأضافت: “أظهرت دراسة حديثة أن 18% من الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد يعانون من كوابيس (متكررة)”.

وفي حين أن البحث في هذا المجال جديد إلى حد ما، فقد وجدت دراسة أجريت في مارس 2019 أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل وغيره من أمراض المناعة الذاتية عانوا أيضا من الكوابيس واضطرابات النوم.

واستطلعت الدراسة الجديدة 400 طبيب و676 شخصا مصابا بمرض الذئبة، كما تضمنت مقابلات تفصيلية مع 50 طبيبا و69 شخصا يعانون من أمراض الروماتيزم والأمراض المناعية، بما في ذلك مرض الذئبة.

ووجد الباحثون أن 3 من كل 5 مرضى بمرض الذئبة، و1 من كل 3 مرضى يعانون من أمراض أخرى مرتبطة بالروماتيزم، كانوا يعانون من كوابيس مزعجة وحادة بشكل متزايد قبل الهلوسة. وغالبا ما تتضمن هذه الكوابيس السقوط أو التعرض للهجوم أو الوقوع في فخ أو السحق أو ارتكاب جريمة قتل.

وقالت سلون عبر البريد الإلكتروني: “من المثير للاهتمام أننا وجدنا أن مرضى الذئبة الذين تم تصنيفهم على أنهم مصابون بأعضاء أخرى غير الدماغ، مثل الكلى أو الرئتين، غالبا ما أبلغوا أيضًا عن مجموعة متنوعة من الأعراض النفسية العصبية في الفترة التي سبقت الإصابة”.

ومع ذلك، لا يوجد سبب يدعو الأشخاص الذين يعانون من كوابيس عرضية أو أحلام نهارية إلى القلق من احتمال إصابتهم بأحد أمراض المناعة الذاتية الالتهابية، حسبما قال الدكتور كارلوس شينك، اختصاصي اضطرابات النوم، والأستاذ وكبير الأطباء النفسيين في جامعة مينيسوتا في مينيابوليس.

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