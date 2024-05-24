محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجه رسالة إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نجم في فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر أحمد حسن، نجم كرة القدم المصرية السابق، عبر حسابه على فيسبوك، تصريحاً قال فيه “محمود الخطيب: محمد صلاح أسطورة مصرية حقيقية، وقال بيبو في تقرير خاص على شبكة “سي إن إن” العالمية: ‘صلاح أصبح أسطورة مصرية، وهو يتمتع بقدرات فنية وبدنية رائعة وعقل احترافي في إدارة حياته'”.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في 6 و10 يونيو على التوالي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

صدى البلد