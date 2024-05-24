شهادات مزورة.. الداخلية تداهم أكاديمية تعليمية بالإسكندرية

تستمر أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين وتهدف إلى الاستيلاء على أموالهم.

أظهرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة، أن شخصًا يمتلك سجل جنائيًا، يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص في منطقة تابعة لقسم الشرطة بمنطقة ثالث المنتزة بالإسكندرية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين. يزعم أنه يمنحهم شهادات دراسية مزورة ودورات تعليمية، متظاهرًا بأن هذه الشهادات ستمكنهم من العمل في شركات كبرى، مقابل مبالغ مالية. كما يقوم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات “مزورة ومعدة للتزوير” بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الكتب مجهولة المصدر – مطبوعات دعائية – أكلاشيه – دفاتير تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى” .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد