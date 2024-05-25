هل يوقع الأهلي غرامة ضد الشناوي؟

أثار محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الترجي التونسي، الذي يُنتظر أن يلتقي فيه المارد الأحمر مع الفريق التونسي العملاق في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت.

اتهم الشناوي وسائل الإعلام بتصعيد الأزمات المتعلقة بالفريق الأول، خاصة فيما يتعلق بقضية بحثه عن فرصة المشاركة الأساسية بعد تألق البديل مصطفى شوبير.

وصرح مصدر داخلي مطلع في النادي الأهلي لصحيفة “المصري اليوم” قائلاً: “من الصعب التعليق على تصريحات محمد الشناوي في هذا الوقت، نظراً لأهمية المواجهة المقبلة”.

وأضاف المصدر: “نقدر آراء الجميع، لكن في الوقت الحالي يجب علينا دعم الأهلي الذي يمثل مصر في نهائي قاري، وبعد ذلك سوف نتعامل مع أزمة التصريحات وبيان رابطة النقاد الرياضيين”.

«يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف البيان: «فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنا كلاما به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل.. وهو ما يراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول وهو ما يتطلب التعامل معه بحزم».

وتابع بيان رابطة النقاد الرياضيين: «وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادى الأهلى رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه مع واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها.. ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه.. والتأكيد على احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادى في مباراته بنهائي دورى الأبطال الأفريقي».

واختتم البيان: «كما يؤكد المكتب التنفيذى أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوى بالتنسيق مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة».

المصري اليوم