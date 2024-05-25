مبابي يخرج عن صمته.. ويتحدث عن الأزمة المرتقبة مع ريال مدريد

قرر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الكشف عن آرائه بشأن الأزمة المحتملة مع ريال مدريد قبل إعلان انتقاله إلى صفوف النادي الملكي.

أعلن مبابي مؤخراً قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي، حيث توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

تداولت التقارير مؤخراً أخباراً عن وجود خلافات بين اللاعب وريال مدريد بسبب رغبة مبابي في المشاركة مع منتخب فرنسا في الأولمبياد، بينما يرفض النادي الملكي فكرة غياب اللاعب عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

في هذا السياق، تحدث مبابي في مقابلة مع شبكة “RMC Sport” الفرنسية قائلاً: “على الرغم من صغر سني، إلا أنني أدرك أهمية المشاركة في الأولمبياد، وخاصة وأنها ستقام في باريس، فهذه فرصة مميزة”.

وأضاف: «الجميع يعلم ذلك، ولكن علينا أن نترك الأمور تحدث بعد ذلك، وحينما أعرف موقفي من المشاركة في الأوليمبياد، سأتحدث عن هذا الأمر».

وكانت ثمة تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق، رفض ريال مدريد فكرة تواجد مبابي بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، وذلك لضيق الوقت بين المنافسات وفترة التحضير للموسم الجديد، أواخر يوليو المقبل.

المصري اليوم