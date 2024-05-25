ضبط عاطلين تخصصا فى خطف الهواتف

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن، من ضبط عاطلين لديهما سجل جنائي أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، حيث كانا يقومان بنشاط إجرامي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام أساليب الاحتيال في منطقة مدينة دمنهور. وتم ضبط بحوزتهما سلاحين أبيضين ومبلغ مالي من عائدات نشاطهما. واعترفا بارتكابهما لسبع حالات سرقة، وقدما معلومات حول المسروقات المسلوبة. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة في مجال مكافحة السرقات ومحاربة التشكيلات العصابية.

المصري اليوم