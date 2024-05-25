الداخلية القطرية: لن يُسمح لمخالفي المرور بالسفر إلا بعد سداد الغرامات

أعلنت وزارة الداخلية أنه ابتداءً من 1 سبتمبر 2024، سيتم منع المخالفين لقانون المرور من السفر خارج الدولة عبر جميع منافذها البرية، الجوية، والبحرية، إلا بعد تسديد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو الاتصال بأقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي خاص بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة، وسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة، وتحديد المسارات للحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكباً وللسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات. وبدأت الوزارة تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية للمركبات الميكانيكية اعتباراً من 1 يونيو 2024 حتى 31 أغسطس 2024، ويشمل ذلك المخالفات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.

الشرق القطرية