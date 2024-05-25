حبس مقيم مصري بالكويت حاول سحب مسدس من ضابط بالمطار

ذكرت صحيفة “المجلس” الكويتية أنه تم حبس مقيم مصري وتسجيل قضية بحقه بعد تشاجره مع ابن جلدته في المطار لمغادرة الكويت بسبب تجاوز دوره أمام كاونتر المسافرين فنشبت بينهما مشادة كلامية.

وقالت الصحيفة، عبر حسابها بمنصة إكس، إن المسافر الأول شاهد أحد ضباط المطار فسارع إليه محاولاً سحب مسدسه لإطلاق النار على الثاني إلا أن الضابط تمكن من السيطرة عليه وتقييده.

الشرق القطرية