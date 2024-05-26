مصرع شخصين في انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية

أسفر انهيار عقار قديم في منطقة حي وسط الإسكندرية، مساء الجمعة، عن وفاة شخصين، وبدأت فرق الحماية المدنية عملية رفع الأنقاض للبحث عن أي ضحايا آخرين.

تلقى حي وسط إخطارًا بانهيار العقار القديم، المكون من طابقين، في شارع الكواكب بالقرب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث بمنطقة الباب الجديد.

انتقلت فورًا السلطات المحلية وضباط الشرطة وفرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المنزل القديم انهار بشكل كامل عدا بعض الجدران.

تقوم حاليًا فرق الحماية المدنية بجهود رفع الأنقاض للبحث عن أي محتملين تحت الركام. تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وتم إبلاغ النيابة للتحقيق في الحادث.

صدى البلد