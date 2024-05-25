إلى عثمان ميرغني وصحبه
إلى عثمان ميرغني وصحبه
يا سادة يا كرام
كلنا مع وقف الحرب لكن نطالبكم بالآتي :
– إقناع المليشيا بإيقاف هجماتها على المدنيين العُزَّل في المدن و القرى و التي تزايدت بصورة كبيرة في الأيام الماضية خاصة في الجزيرة و دارفور و كردفان و النيل الأبيض و لم تسلم منها حتى معسكرات النازحين (كلمة و أبو شوك) !!
– إقناعها بالخروج من منازل المواطنين و المنشئات و المرافق الخدمية !!
– إقناعها بفتح الطرق لتصل الإغاثة و المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين !!
– إقناعها بإطلاق سراح آلاف المختطفين المدنيين و الذين من بينهم مئات النساء و الأطفال !!
– إقناع الإمارات بإيقاف دعمها و إمدادها للمليشيا بالسلاح و العتاد و المرتزقة !!
– إقناع تشاد/أفريقيا الوسطى/جنوب السودان/إثيوبيا/كينيا/يزغندا بإيقاف تدفق إمدادات المليشيا عبر حدودها !!
– إقناع تشاد/النيجر/مالي/ إثيوبيا/ليبيا/جنوب السودان/ بمنع تجنيد مواطنيها للقتال كمرتزقة مع المليشيا !!
إذا نجحتم في الخطوات أعلاه كإجراءات ضرورية لتهيئة الظروف لحوار يفضي إلى سلام دائم فتأكدوا أن الشعب السوداني كله سيقف معكم و سيحملكم على الأعناق و ربما يفوضكم لإدارة شئون البلاد حتى إجراء الإنتخابات !!
حاج ماجد سوار
مع خالص التقدير و الإحترام
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