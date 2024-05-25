إلى عثمان ميرغني وصحبه

يا سادة يا كرام

كلنا مع وقف الحرب لكن نطالبكم بالآتي :

– إقناع المليشيا بإيقاف هجماتها على المدنيين العُزَّل في المدن و القرى و التي تزايدت بصورة كبيرة في الأيام الماضية خاصة في الجزيرة و دارفور و كردفان و النيل الأبيض و لم تسلم منها حتى معسكرات النازحين (كلمة و أبو شوك) !!

– إقناعها بالخروج من منازل المواطنين و المنشئات و المرافق الخدمية !!

– إقناعها بفتح الطرق لتصل الإغاثة و المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين !!

– إقناعها بإطلاق سراح آلاف المختطفين المدنيين و الذين من بينهم مئات النساء و الأطفال !!

– إقناع الإمارات بإيقاف دعمها و إمدادها للمليشيا بالسلاح و العتاد و المرتزقة !!

– إقناع تشاد/أفريقيا الوسطى/جنوب السودان/إثيوبيا/كينيا/يزغندا بإيقاف تدفق إمدادات المليشيا عبر حدودها !!

– إقناع تشاد/النيجر/مالي/ إثيوبيا/ليبيا/جنوب السودان/ بمنع تجنيد مواطنيها للقتال كمرتزقة مع المليشيا !!

إذا نجحتم في الخطوات أعلاه كإجراءات ضرورية لتهيئة الظروف لحوار يفضي إلى سلام دائم فتأكدوا أن الشعب السوداني كله سيقف معكم و سيحملكم على الأعناق و ربما يفوضكم لإدارة شئون البلاد حتى إجراء الإنتخابات !!

حاج ماجد سوار

مع خالص التقدير و الإحترام