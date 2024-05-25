مبادرة رؤوساء تحرير الصحف :لماذا التسرع بإصدار الأحكام..؟

مجموعة من الزملاء رؤوساء تحرير ولديهم معرفة بخبايا السياسة ، تقدموا بمبادرة ، مجرد خطوط عامة ومبادىء قابلة للنقاش والتداول بالإضافة والحذف والتعديل ، حاولوا أن يكونوا صناع للحدث وشركاء فيه بدلا عن الإكتفاء بنقله وتحليله وهذا حق مكفول..

قوائم التكتلات السياسية ضمت كل من هب و دب ، لماذا يتم حجرها على أهل الراي ؟..

لقد سبق أن دعوت لمزيد من المشاركات السياسية والبحث عن حلول من الصحفيين ومن القانونيين ومن اساتذة الجامعات ومن المحامين ومن كل قطاعات المجتمع ، هذا الخيار المدني المعبر فعلا عن المجتمع والأفرب إلى تفاصيله..

من الذي يدير البلاد الآن ويتحكم فى مصيرها ؟ هل تم انتخابه وتفويضه ؟..

دون أى مواربة هم المجلس العسكري الانتقالي ، سمه بما تشاء ، وهو سلطة نساندها بحكم الضرورة والواقع والظرف ، لانهم مع غيرهم قادوا البلاد لما نحن فيه الآن ، هذا حقيقة لا يمكن تجاهلها ، ولكن فى حسابات النظر والتقدير ، الأولى والأولى ، والأولى الآن دعم الجيش ومؤسسته وهذا متفق عليه..

ولكننا فى مسار معركة ولابد من البحث عن حلول ومقترحات ، والحديث مع اطراف اخرى داخلية وخارجية ولذلك نرحب وندعم أى مبادرة ومنها مبادرة رؤوساء التحرير..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على

رئيس تحرير سابق

25 مايو 2024م