سرقة سيارة مسؤول امني كبير في كسلا من امام منزله

قامت عصابة متخصصة في سرقة السيارات التي انتشرت في مدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا،بسرقة سيارة مدير شرطة سجون حلفا الجديدة مساء الجمعة من أمام منزله في حي الموظفين.

وكشفت مصادر مطلعة أن مدير شرطة سجون حلفا أوقف سيارته عند عودته من العمل، لكنه فوجئ باختفائها من أمام المنزل عند خروجه في وقت المغرب.

يجدر بالإشارة أن سرقة سيارة مدير السجن هي الحادثة الثانية في حلفا خلال ٤٨ ساعة، حيث تمت سرقة سيارة أخرى قبل يومين.