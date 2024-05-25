بالفيديو.. في ليلة نهائي أبطال أفريقيا.. شاهد الهدف الملغي الأكثر جدلاً فى القرن العشرين للهلال السودانى فى شباك الأهلى المصرى خلال نهائى أفريقيا 1987 من جميع الزوايا

يستضيف النادي الأهلي المصري, مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة الدولي, نظيره الترجي التونسي, في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتزامناً مع النهائي المرتقب نشر أنصار نادي الهلال السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي هدف الهلال الملغي في شباك الأهلي القاهري خلال نهائى أفريقيا 1987 الذي أقيم بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن حكم المباراة المغربي وقتها “لاراش” كان قد قام بإلغاء هدف لمهاجم الهلال وليد طاشين.

ووثق جمهور الهلال للهدف الذي سجله طاشين, برأسية قوية في شباك شوبير, من جميع الزوايا ليثبتوا به صحة الهدف الذي كان سيكلف لهم الفوز بالبطولة لو انتهت المباراة بهذا الهدف أوحتى انتهت تعادلية بهدف لكل.

علماً أن المباراة انتهت بهدفين نظيفين للأهلي الذي خطف البطولة, وكانت مباراة الذهاب في استاد الهلال بأم درمان قد انتهت بالتعادل السلبي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين