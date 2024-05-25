حرم جاره سيتي من الثنائية..مانشستر يونايتد بطل كأس إنجلترا

فاز مانشستر يونايتد بلقب كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه بعد تفوقه على جاره مانشستر سيتي، الذي كان قد حصد مؤخرًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-1 في النهائي الذي أُقيم في ملعب ويمبلي الشهير السبت.

سجَّل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 30، وكوبي ماينو في الدقيقة 39 هدفين لفريق مانشستر يونايتد، بينما سجَّل البلجيكي جيريمي دوكو هدفًا وحيدًا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 87.

حرم يونايتد فريقه الجار “السماوي” من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكلٍ من الدوري والكأس في نفس الموسم للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه أي فريق آخر.

كما تمكَّن يونايتد من الثأر من خسارته في النهائي العام الماضي بنتيجة 1-2 أمام نفس الفريق، مانشستر سيتي.

تأتي المفارقة في أن فوز مانشستر يونايتد جاء في وقت لم يكن فيه المرشح الأبرز للتتويج، حيث كان يعاني من أداء سيء خلال الموسم، بينما كان مانشستر سيتي يظهر قوته كفريق مهيمن في إنجلترا، وهو ما أظهره فوزه بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، وذلك بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال حتى الجولة الأخيرة من المسابقة الأسبوع الماضي.

وأنقذ يونايتد موسمه لأن الفوز على سيتي للمرة الأولى هذا الموسم، بعد الخسارة 0-3 و1-3 في الدوري، سمح له بالوصول مباشرة إلى مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

واحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري مع نهاية المنافسات (تلقى 14 هزيمة)، وهو أدنى مركز له منذ اعتماد النظام الجديد ال «بريمرليغ» عام 1990، كما فشل حتّى في اجتياز دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث حل في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

صحيفة الخليج