العين بطلاً لدوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما الياباني

في مباراة الإياب التي جمعت بين العين ويوكوهاما الياباني في استاد هزاع بن زايد بالعين، تألق الفريق المحلي بفوز ساحق بنتيجة 5-1، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3، ويضمن بذلك مشاركته في كأس العالم للأندية.

تألق المهاجم المغربي سفيان رحيمي بتسجيله هدفين، وسجل كاكو هدفًا آخر من ركلة جزاء، بينما أبدى لابا كودجو إثباتًا لقيمته الفنية العالية بتسجيله هدفين في أول ظهور له مع الفريق في المراحل الاقصائية. انتهت المباراة بفوز العين بنتيجة 5-1.

يُذكر أن العين كان قد فاز بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في عام 2003، وبعد مرور 21 عامًا على ذلك، نجح في تحقيق اللقب مرة أخرى في عام 2024.

وكالات