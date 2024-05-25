النيران الصديقة تحرق الترجي وتمنح الأهلي أبطال افريقيا

حافظ النادي الأهلي المصري على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب الذي أقيم مساء السبت بإستاد القاهرة الدولي بحضور أكثر من 70 ألف مشجع.

وتعادل الأهلي مع الترجي في لقاء الذهاب بدون أهداف بإستاد رادس ليحسم اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

سجل هدف اللقاء روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط ، ونجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه ليحسم تفوقه في اللقاء.

وأشرك الأهلي ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر قبل النهاية بدقائق ، وأمسك شوبير كرة رأسية للترجي مع نهاية اللقاء بفوز الأهلي وتتويجه باللقب.

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