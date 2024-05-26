ضبط كميات من الوقود” معدة للبيع بالسوق السوداء بمحلية الفشقة بولاية القضارف

قادت شرطة محلية الفشقة بولاية القضارف حملات أمنية واسعة بمشاركة جهاز المخابرات العامة والشرطة الأمنية “بإشراف العقيد شرطة/ معاوية عمر مدير شرطة محلية الفشقة بقوة مقدرة من العربات والافراد .وصف الضباط ..وعددا من الصباط ..وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (3) براميل من الجازولين وعدد (35) جركانة (4) جالون معدة للبيع بالسوق السوداء بالطريق القومي وتم القبض على عدد من المتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المادة ( 4) من قانون الطوارئ على أن يتم تقديمهم للمحاكمة. ..

هذا وقد ثمن اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف الأدوار الكبيرة التي تقوم بها شرطة محلية الفشقة في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد وردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين..

من جانبه أوضح العقيد شرطة/ معاوية عمر أن الحملة جاءت بناءً على موجهات مدير شرطة الولاية وإنفاذاً لقانون الطوارئ الصادر من والي ولاية القضارف المكلف تجاه ما يخص التلاعب بالسلع الاستهلاكية الاستراتيجية ..

المكتب الصحفي لشرطة السودان