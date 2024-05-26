شرطة محلية مروي تلقي القبض على متهمين بالترويج للمخدرات

ألقت شرطة محلية مروي القبض على عدد خمسة متهمين بترويج المخدرات ودونت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة( 16 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وتعود التفاصيل إلى توفر معلومة لدى فرعية المخدرات بضلوع المتهمين في الترويج للمخدرات.

وقامت بتنفيذ مبايعة وهمية مع المتهمين نجحت بها في القبض على المتهمين وبحوزتهم الضبطية التي وضعت كمعروضات في البلاغ وهي عدد واحد رأس بنقو متروم ، 7 رؤوس بنقو و15 قطعة بنقو مختلفة الأحجام وعدد 35 حبة كبتاغون وعدد واحد قطعة كلاشنكوف ومبلغ ألف جنيه موضوع المبايعة ومبلغ 269.000 تخص المتهمين وعربة بوكس وثلاثة هواتف .

جاءت هذه الضبطية ضمن نتائج الحملة المنعية التي تنفذها شرطة المحلية بكافة أرجاء محلية مروي مستهدفة بها إحداث الأمن وتقليل معدلات الجريمة والقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات والتي تأتي تحت إشراف مدير شرطة الولاية الشمالية ومتابعة مدير شرطة محلية مروي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان