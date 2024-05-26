مكافحة المخدرات بمحلية الدندر تضبط احد المروجين وتضع يدها على كمية كبيرة من المعروضات

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمحلية الدندر من ضبط أحد المروجين وتضع يدها على كمية كبيرة من القنب الهندي (البنقو) بقيادة النقيب شرطة حسام صديق وفريق المكافحة بمكتب الدندر.

واشاد الاستاذ الضو يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر ورئيس لجنة الامن بالدور المتعاظم الذي ظلت تلعبه شرطة مكافحة المخدرات بمحلية الدندر.