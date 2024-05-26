باير ليفركوزن يهزم كايزرسلاوترن ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا

في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا، تغلب فريق باير ليفركوزن على نظيره كايزرسلاوترن بهدف نظيف، ليحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وهو الفوز الأول منذ 31 عامًا. وذلك مساء السبت 25 مايو..

بهذا الفوز، أحرز باير ليفركوزن لقب كأس ألمانيا وجمع بين هذا اللقب وثنائية الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وكالات