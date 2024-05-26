مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على المتهم بقتل عدد من السيدات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالوزارة ألقت القبض على المشتبه به في قتل 4 سيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

بدأت الواقعة عندما تم العثور على جثتين لفتاتين في منطقتين صحراويتين على طريق الإسماعيلية – بورسعيد الصحراوي. وأشارت التحقيقات الأولية إلى تورط شاب من الإسكندرية.

تم رصد المشتبه به بواسطة كاميرات المراقبة وهو يغادر منزله ويحمل فافات وحقيبة كبيرة الحجم، مما أثار شكوك رجال الأمن. وعندما تم محاصرته ومناقشته، تعرض لنوبة هياج عصبي وانهيار تام، رافضًا تقديم أي معلومات حول ضحاياه.

نصبت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول شقة المتهم، الذي كان يعيش بمفرده في التجمع الخامس بالقاهرة، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية باقي الضحايا.

وقال مصدر أمنى إنه جرى العثور على الجثة الرابعة من ضحايا «سفاح التجمع» مُلقاة فى «محور ٣٠ يونيو» بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المتهم مزدوج الجنسية «مصرى أمريكى»، ووالديه مقيمان فى الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر: «عقب إلقاء القبض عليه رفض المتهم التحدث باللغة العربية، وطالب بحضور أحد ممثلى السفارة الأمريكية»، لافتًا إلى أن النيابة أمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وعرضه على الطب الشرعى للكشف على صحته النفسية والعصبية.

وقال شهود عيان إن المتهم كان قليل الحديث معهم، وإنهم على معرفة بوالديه المقيمين فى الخارج، وسبق أن لاحظوا عليه أنه كان متعدد العلاقات النسائية، وكان يصطحب فتيات ليل إلى شقته.

وأضاف شهود العيان أن هناك فتاة واحدة فقط كانت دائمة التردد عليه، وظنوا جميعًا أنها عشيقته، ورفضوا الإبلاغ عنه لأنه «يُعامل معاملة الأجانب»، وفق قولهم، مشيرين إلى أنه كان يمتلك العديد من السيارات الفارهة، ويجلب فيها فتيات الليل، لتسهيل مهمة دخولهن «الكومبوند» الذى يسكن فيه.

جريدة الدستور