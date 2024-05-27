عمرو أديب عن اللقب الإفريقي: الأهلي جبر خواطر المصريين وأسعد الملايين

عبر الإعلامي عمرو أديب عن فرحة مصر بفوز النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهلي جلب السعادة للمصريين وأسعد الملايين في الداخل والخارج.

في برنامجه “الحكاية” على فضائية “mbc مصر”، أشاد أديب بأداء الأهلي وقوته حتى أمام الزمالك، مؤكدًا أن النادي الأهلي يتمتع بتاريخ حافل بالبطولات ويمتلك فريقًا من الأبطال والمعلمين. وأشاد بحماس جماهير الأهلي التي توافدت لدعم فريقها في ظل درجات الحرارة العالية.

وأثنى على قدرة الأهلي على الصمود والتحمل طوال المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق كان متماسكًا وقويًا على مدار الـ 90 دقيقة، وأشار إلى أن الأهلي بوصوله إلى هذا اللقب يكمل سلسلة إنجازاته العظيمة.

وختم أديب تعليقه بتمنياته بالتوفيق للزمالك في المنافسات القادمة، معربًا عن انتظاره لمشاهدة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “كمصري يجب أن تكون سعيد وتشعر بكثير من التقدير لأبطال النادي الأهلي، وجمهوره يستحق وسام وباقة ورد، قد لا أكون أهلاوي لكنني أفتخر بفوز ونجاح الأهلي، ويجب أن نتذكر معلول ملك الحلول الذي ساهم في وصول الأهلي لمنصة التتويج”.

مصراوي