باريس يستعيد الكأس في وداع مبابي

في مباراة النهائي، ودع فريق باريس سان جيرمان نجمه وهدافه التاريخي، كيليان مبابي، بتتويج مثير بكأس فرنسا، حيث فاز بنتيجة 2-1 على أولمبيك ليون، مساء السبت. افتتح باريس سان جيرمان التسجيل بهدفين سجلهما عثمان ديمبلي وفابيان رويز في الدقيقتين 22 و34 على التوالي، بينما سجل جاك أوبراين هدف ليون الوحيد في الدقيقة 55.

بهذا الفوز، استعاد سان جيرمان كأس فرنسا بعد غياب دام 3 أعوام، وبالتالي زاد رصيده من الألقاب إلى 15 لقباً، معززاً بذلك رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة. أما أولمبيك ليون، فظلت ألقابها مقتصرة على 5 ألقاب فقط.

كووورة