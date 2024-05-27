ضبط شبكة تزور شهادات المهن الطبية والمستندات بولاية القضارف

تمكن فريق من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية القضارف من ضبط شبكة إجرامية تعمل في تزوير المستندات وشهادات المهن الطبية .

وأشاد اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف بالضبطية، موضحاً أن الإدارات الشرطة بالولاية تعمل بتناغم تام لضبط كافة حالات الغش والتزوير في سبيل تعزيز الأمن وحماية المواطنين من ضعاف النفوس. وأضاف العقيد شرطة/ بانقا حسن مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية القضارف أن الضبطية تمت إثر معلومات توفرت لإدارته فتم تحريك فريق متخصص بقيادة ضابط وفق أمر تفتيش صادر من النيابة وإشراف مباشر من مدير شرطة الولاية فتم القبض على فردين من الشبكة بعد كمين محكم داخل مدينة القضارف وبحوزتهما كمية من المستندات والشهادات المزورة إلى جانب الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان