الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي بـ قنا

تكثف الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص سوداني الجنسية، ملقاة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

كان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص سوداني الجنسية ملقاة في ظروف غامضة على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من محور الشهيد باسم فكري بمركز قوص.

وتبين من تحريات اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية أن الجثة لشخص سوداني الجنسية، وملقاة بين قرية العقب، ومحور الشهيد باسم فكري في مركز قوص، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما تكثف وحدة مباحث مركز قوص من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف ملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

المصري اليوم