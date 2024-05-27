جرائم وحوادث

شاهد بالصور.. السلطات الأمنية بولاية النيل الأبيض تضبط عربة “لوري” محملة بأدوات كهربائية نهبت من الخرطوم

2024/05/27
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الدعم السريع
ضبطت السلطات الأمنية بولاية النيل الأبيض عربة “لوري” محملة بأدوات كهربائية نهبت من الخرطوم.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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الجزيرة – السودان

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