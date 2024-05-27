هل رفض غوارديولا مصافحة زعيم إسرائيلي؟

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعمت أنّه يُظهر المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا، وهو يرفض مصافحة زعيم إسرائيلي خلال الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإنكليزي الأخير.

وجاء تداول الادّعاء، بعدما حقّق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسم الأخير للمرة الرابعة على التوالي.

وتحقّق موقع مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة “مسبار” من الادّعاء وتبيّن أنّه مُضلّل، حيث إنّ مقطع الفيديو قديم وليس لرفض بيب غوارديولا مصافحة شخص إسرائيلي خلال الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإنكليزي الأخير.

غوارديولا يرفض مصافحة آلان سميث

ويعود الفيديو إلى تاريخ أغسطس/ آب 2023، للحظة تجاهل غوارديولا لمدرب فريق كريستال بالاس السابق آلان سميث، خلال حفل توزيع الميداليات في ملعب ويمبلي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية.

وأفادت وسائل إعلام إنكليزية بأنّ غوارديولا الذي صافح كبار المسؤولين على منصّة توزيع الميداليات، تجاهل آلان سميث بشكل واضح، مشيرة إلى عدم معرفة السبب وراء هذا التجاهل.

وبالعودة إلى صور أخرى لآلان سميث، تبيّن بوضوح أنّه بالفعل الشخص الذي تجاهل غوارديولا مصافحته عند توزيع الميداليات.

ابنة غوارديولا تتضامن مع فلسطين

وخلال احتفالات الفريق باللقب، لفتت ماريا غوارديولا ابنة مدرب مانشستر سيتي، الأنظار بارتدائها الكوفية الفلسطينية.

ونشرت ماريا صورًا في حسابها على موقع “إنستغرام” وهي ترتدي الكوفية، مؤكدة دعمها المستمر للفلسطينيين، خاصةً في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها ماريا غوارديولا تضامنها مع فلسطين، إذ إنّها مساندة معروفة للقضية، وبالتحديد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأظهرت ماريا غوارديولا دعمها للشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بوقف الحرب على غزة.

قناة العربي