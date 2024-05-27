تقنية تتحكم بدقة في العضلات باستخدام الضوء

أبدع باحثو معهد ماساتشوستس نهجًا جديدًا باستخدام تقنية “البصريات”، والتي تعتمد على استخدام الضوء للتحكم في الخلايا الحساسة للضوء. وفي دراسة نُشرت في مجلة “ساينس ريبوتيكس”، أثبتوا أن هذا النهج يوفر تحكمًا دقيقًا في العضلات ويقلل من التعب بشكل ملحوظ مقارنة بالتحفيز الكهربائي.

صحيفة البيان