شرطة محلية بورتسودان تنفذ حملات منعية وكشفية للجريمة واسعة النطاق استهدفت بها بؤر الجريمة بدائرة الاختصاص

قامت القوات المشتركة بشرطة محلية بورتسودان بتنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق تحت إشراف مدير شرطة المحلية ومتابعة رئيس فرع الجنايات وقيادة ميدانية لضابط شرطة استهدفت بها دائرة اختصاص قسم شرطة الوحدة شملت (خور مربع ١٦ ، وخور بإسلام . ومنطقة ١٣. وسوقي اكورد والوحدة). وتأتي هذه الحملة في إطار خطة شرطة محلية بورتسودان لمكافحة الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة وتنفيذ القانون وبسط هيبة الدولة. وقد أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (٢٥) متهماً واتخاذ عدد (١٤) إجراء بلاغ تحت المواد (٧٨ – ٧٩-٢٠). يذكر أن الحملة وجدت القبول والرضا والاستحسان من المواطنين وأشادوا بدور الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان