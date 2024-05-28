قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة

تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر من السيطرة على حريق شب في الخط الناقل للمياه في منطقة سد أربعات. وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أفاد العميد شرطة أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر أنه فور ورود البلاغ تم تحريك عربة إطفاء حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق بسرعة والحيلولة دون انتشاره لبقية الأنبوب. وأشار إلى تأثير النيران على الأنبوب مما أدى إلى تلف جزئي في الأنبوب الناقل بطول خمسة عشر متراً، مؤكداً أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية.

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن أسباب الحريق تعود إلى نشوب نار كاشفة حول الأنبوب الناقل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان