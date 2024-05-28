لفتة طيبة من كريستيانو بعد مباراة الاتحاد – صور

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لفتة طيبة بعد نهاية مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وقاد “الدون” فريقه لتحقيق الانتصار 4-2 أمام ضيفه “العميد”، في مباراة أقيمت على ملعب “الأول بارك”، بتسجيله لهدفين.

ورصدت عدسات الكاميرا سقوط اللوحة المخصصة لإجراء المقابلات في الملعب.وهرع كريستيانو لمساعدة المنظمين على رفع اللوحة من الأرض وإرجاعها في مكانها المخصص.

وسجل رونالدو هدفين في مرمى اتحاد جدة بالكلاسيكو، حيث رفع رصيده هذا الموسم إلى 35 هدفا.

ونجح قائد النصر في تجاوز رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، التاريخي كأفضل هداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين.

كووورة