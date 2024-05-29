معتصم اقرع: كلنا نحب أم قرون والعنزة الجبلية وأنثي القرد

يجب الأنتباه حتي لا نتمسخر في تراث وثقافة كردفان الجميلة بسبب الجنجا وهم عصابات لا ثقافة لها. في كردفان ودارفور يشبه بعض البقارة الفتاة الجميلة بالبقرة أم قرون أي الباهية وهي ملكة جمال القطيع. قد يقول حداثي أو حداثية أن في هذا تشييئ وحيونة للمرأة ولكن هذا فهم قاصر مصاب بعمي الثقافة والذهول عن التاريخ. تشبيه الإنسان بالحيوان إعجابا أمر شائع في السودان وحول العالم كما شاع في الشعر الجاهلي. في جنوب السودان يمكن أن يسمي الطفل علي ثور ماكن ويسمي أهل الشمال إنسانهم بالفيل وتمساح ونمر ورشا وريم وهكذا. واسم أروى يعني ضأنَ الجبل، أُنثى الوعل، والعنزة الجبلية. وقيل إن المي هي أنثي القرد. وهكذا.

والبقر أنفع هذه الحيوانات وأكثرها خيرا.

وفي تسمية الإنسان علي الحيوان صداقة للبيئة وإحترام لحقوق الحيوان الذي يقارب وضعه وضع إنسان الأسرة كما فيه توقير لكل الخلق وإدراك فطري لوحدة الوجود فكلنا إخوان من شجر وبشر وحيوان.

معتصم اقرع