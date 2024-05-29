جرائم وحوادث
قوة الطوف المشترك بمحلية أم درمان توقف متهماً متخصصاً في استلام المجوهرات الذهبية المسروقة – صور
تمكنت قوة الطوف المشترك بمحلية أم درمان من تسديد البلاغ بالرقم ١٨٧
تحت المادة ١٠٠/٦٨
بالقيد رقم ٣٩٩ المدون بقسم شرطة مدينة النيل وضبط صاحب محلات مجوهرات يقوم بشراء المجوهرات الذهبية المسروقة عن طريق (الكسر) وبحوزته المسروقات موضوع البلاغ وهي عدد:
عدد (١٣٤) خاتم دهب،
عدد (٢٣) جوز حلقات، عدد
٥١،٦ جرام (حلقان)،
٣٢٦،٩ جرام (خواتم)،
و١٧٣،١ جرام (طقم كامل)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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