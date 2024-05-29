قوة الطوف المشترك بمحلية أم درمان توقف متهماً متخصصاً في استلام المجوهرات الذهبية المسروقة – صور

تمكنت قوة الطوف المشترك بمحلية أم درمان من تسديد البلاغ بالرقم ١٨٧

تحت المادة ١٠٠/٦٨

بالقيد رقم ٣٩٩ المدون بقسم شرطة مدينة النيل وضبط صاحب محلات مجوهرات يقوم بشراء المجوهرات الذهبية المسروقة عن طريق (الكسر) وبحوزته المسروقات موضوع البلاغ وهي عدد:

عدد (١٣٤) خاتم دهب،

عدد (٢٣) جوز حلقات، عدد

٥١،٦ جرام (حلقان)،

٣٢٦،٩ جرام (خواتم)،

و١٧٣،١ جرام (طقم كامل)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

المكتب الصحفي لشرطة السودان