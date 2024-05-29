لجنة الأمن بمحلية مروي تشيد بمجهودات إدارة المخدرات بالمحلية

أشاد العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي بالدور الذي تضطلع به القوة العاملة بإدارة المخدرات بالمحلية وحرصها على حماية وسلامة المواطن من كافة الظواهر السالبة وذلك من خلال سد الطرق التى من شأنها التأثير على عقول الشباب ووعيهم، موضحاً أن العمل يأتي بإشراف اللواء شرطة حقوقي د/محمد أحمد الأمين مدير شرطة الولاية.

ووقفت لجنة أمن محلية مروي برئاسة الأستاذ حسن عابدين مناعة المدير التنفيذي على ضبطيات إدارة المخدرات بالمحلية خلال شهر ..وأشاد بفريق مكافحة المخدرات الذي أبلى بلاءً حسنا خلال الفترة الماضية، ووجه رسالة للشباب بالابتعاد عن استخدام كل أنواع المخدرات للحفاظ على عقولهم و أجسامهم وحفظ أنفسهم واموالهم.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ) أوضح مدير فرعية مكافحة المخدرات محلية مروي أن الفرعية تمكنت من ضبط مخدرات بجملة (١٣) بلاغاً تم تدوينها تحت المواد (١٥) و(١٦) وعدد (٢١) بلاغاً تحت المواد (٢٠) بجملة معروضات بلغت (٥٣٣) رأس بنقو و(١٩٤) قطعة بنقو مختلفة الأحجام بالإضافة إلى (٧) جرامات آيس و(٤٠٧) جرام هايدرو وعدد (٢) عربة بوكس وعربة سنتافي و٢ موتر جي إن إلى جانب ثلاث قطعة كلاشنكوف.

وفي ذات السياق تم منح مكآفات مادية ومعنويه لأفراد الفرعية إلى جانب ثناء مدير شرطة المحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان