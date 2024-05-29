جرائم وحوادث

لجنة الأمن بمحلية مروي تشيد بمجهودات إدارة المخدرات بالمحلية

2024/05/29
police 09 nln
مباحث السودان
أشاد العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي بالدور الذي تضطلع به القوة العاملة بإدارة المخدرات بالمحلية وحرصها على حماية وسلامة المواطن من كافة الظواهر السالبة وذلك من خلال سد الطرق التى من شأنها التأثير على عقول الشباب ووعيهم، موضحاً أن العمل يأتي بإشراف اللواء شرطة حقوقي د/محمد أحمد الأمين مدير شرطة الولاية.
ووقفت لجنة أمن محلية مروي برئاسة الأستاذ حسن عابدين مناعة المدير التنفيذي على ضبطيات إدارة المخدرات بالمحلية خلال شهر ..وأشاد بفريق مكافحة المخدرات الذي أبلى بلاءً حسنا خلال الفترة الماضية، ووجه رسالة للشباب بالابتعاد عن استخدام كل أنواع المخدرات للحفاظ على عقولهم و أجسامهم وحفظ أنفسهم واموالهم.
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ) أوضح مدير فرعية مكافحة المخدرات محلية مروي أن الفرعية تمكنت من ضبط مخدرات بجملة (١٣) بلاغاً تم تدوينها تحت المواد (١٥) و(١٦) وعدد (٢١) بلاغاً تحت المواد (٢٠) بجملة معروضات بلغت (٥٣٣) رأس بنقو و(١٩٤) قطعة بنقو مختلفة الأحجام بالإضافة إلى (٧) جرامات آيس و(٤٠٧) جرام هايدرو وعدد (٢) عربة بوكس وعربة سنتافي و٢ موتر جي إن إلى جانب ثلاث قطعة كلاشنكوف.
وفي ذات السياق تم منح مكآفات مادية ومعنويه لأفراد الفرعية إلى جانب ثناء مدير شرطة المحلية.
441538830 774804814826416 5359397222456337034 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeEW2SldhvCeplVZU4 Hy8YFoxvRVs 26UKjG9FWz7bpQtrKSpTLBXBGzjrG jy33pcUlJ2KdPwROHt4OF1c956X& nc ohc=E5EKzV3wM38Q7kNvgEtuks3& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/29