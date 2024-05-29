ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة بمدينة الدويم

نفذ فريق الرقابة والتفتيش بالمجلس القومي للأدوية والسُّموم فرع ولاية النيل الأبيض حملة تفتيش واسعة بمدينة الدويم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على تداول الأدوية وصلاحية إستخدامها.

وقال المجلس في تعميم صحفى الثلاثاء بأن الحملة اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمجانية في عدد من المؤسسات الصيدلانية بالمدينة.

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