معتصم اقرع: علاج الحسد السياسي بخور تيمان

بلغت بهم النرجسية أن يؤمنوا بان السودان ملك خاص لهم واي طعن فيهم عبارة عن تطفل وحسد.

التطفل هو أن تحشر أنفك في خصوصيات الآخرين وحرماتهم.

أما التعليق علي ممارسة جسم سياسي مثل “تقدم” فهو حق من حقوق الأنسان لان هذه الجماعة تبت في شان الوطن الذي يملكه الجميع وليس هو بمزرعة خاصة يملكونها وحدهم.

ومن يظن أن نقد “تقدم” تطفل عمليا يعني أن السودان ملك خاص لهم وهذه قمة النرجسية والجهل وغياب الروح الديمقراطية.

أما من يقول أن نقد “تقدم” ممارسة في الحسد فلا نملك ما يكفى من الكلام القابل للنشر لنرد عليه فهذا جهل لا نملك ما يكفي من الحكمة للرد علي سعته.

في هذه العجلة نسال القائل به هل عارض الأنقاذ بسبب حسده للكيزان؟ أم أن نقده للإنقاذ كان إختلاف راي؟

ولو كانت معارضته/ا للإنقاذ ناتجة من تقدير مختلف لمصلحة الوطن، ما الذي يجعل إنتقاد “تقدم” حسد وليس إختلاف تقدير؟

جاء في الكتاب المقدس أن المنافق هو من يحكم علي الآخرين بمعايير وعلي نفسه بغيرها.

معتصم اقرع