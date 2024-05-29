مخاطر الإفراط في تناول القهوة والكافيين قبل النوم.. طبيب يحذر

رغم شهرة القهوة كواحدة من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، إلا أن تناولها بشكل مفرط، خاصةً قبل النوم، قد يسبب مشاكل صحية متعددة. من الأفضل تجنب هذه العادة السيئة لضمان حياة هادئة وخالية من الأرق.

تناول القهوة أو الكافيين بشكل مفرط قبل النوم يمكن أن يسبب حرقة في المعدة وآلاماً شديدة، إلى جانب الصداع وارتفاع نسبة السكر في الدم. يضيف الدكتور مجدي بدران، استشاري الصحة النفسية، أن هذه العادة قد تعرّض للإصابة بالكآبة والقلق والأرق الليلي، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وتغيرات في ضربات القلب.

لذا، من الأفضل الابتعاد عن الكافيين، حيث يعتبر التعود عليه من العادات السلبية، وفقًا لنصيحة الدكتور بدران.

يعمل الكافيين على زيادة مستويات الطاقة، ولكن له تأثير معاكس من خلال التسبب في الإجهاد الارتدادي، بعد انخفاض مستواه في الجس، إذ تختلف حدة المضاعفات من فرد لآخر، والجرعات العالية محفوفة بمخاطر تهدد الحياة، وفقًا لـ«بدران».

وبحسب «بدران» فإن هناك بعض العلامات التي تدل على تناول جرعات عالية من الكافيين، وتستلزم التوجه للطبيب:

العصبية.

الأرق.

الغثيان.

الرعشة.

خفقان القلب.

العصبية.

تعكر المزاج.

الهياج.

الاكتئاب.

ألم الصدر.

الهلوسة.

التشنجات.

صعوبة التنفس.

وتعد مشروبات الطاقة خطرة جدًا أيضًا، لأنها تهدد بزيادة كمية الكافيين في الجسم، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتحتوى الكثير من السكر، والمواد المضافة الأخرى والمنشطات.

الوطن نيوز