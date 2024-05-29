«كهربا» يرد على وجود خلافات داخل غرفة ملابس الأهلي

أكد محمود عبدالمنعم “كهربا”، مهاجم النادي الأهلي، أن قوة فريقه تبرز في أوقات الضغط، وأن اللاعبين قد التزموا بتحقيق اللقب الإفريقي الثاني عشر في تاريخ النادي، والذي تحقق بالفعل يوم السبت الماضي.

وأضاف “كهربا” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “السادسة” على قناة الأهلي: “دوري أبطال إفريقيا الثاني عشر يعتبر الأهم في مسيرتي الرياضية، ولكن اللقب التاسع أمام الزمالك سيظل بمكانته الخاصة في تاريخ النادي، وسيبقى له بصمة خاصة”.

ونفى “كهربا” وجود أي خلافات داخل غرفة تبديل الملابس في الأهلي، مؤكدًا أن كل الأخبار التي تنتشر عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليست لها أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه يفضل دائمًا التصدي لهذه الشائعات الكاذبة، ومعتبرًا أن سباق “التريند” هو السبب الرئيسي وراء نشر مثل هذه الشائعات بشكل واسع حول الفريق.

وتوجه كهربا بالشكر لرئيس النادي الأهلي، قائلا: «يمتلك كاريزما خاصة وبمثابة الأب الروحي للفريق، فهو دائم الدعم لنا باستمرار ونقدر ذلك الدعم».

واختتم كهربا كلامه بتوجيه الشكر لجماهير النادي الأهلي على دعمهم اللا محدود وغير المنتهي للفريق في كل مكان وفي كل المناسبات، وأيضا في أوقات الحزن قبل الفرح، وقال :«نعد جماهير الأهلي باستمرار تحقيق البطولات».

الوطن نيوز