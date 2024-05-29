القبض على سائق سيارة نقل ذكي بتهمة سرقة حقيبة سيدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف الحقائق المتعلقة ببلاغ تلقاه قسم شرطة بولاق في مديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، حيث أبلغت عن تعرضها للسرقة من قبل سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي. حيث قام السائق بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها، والتي كانت تحتوي على هاتف محمول وثلاث بطاقات بنكية، وذلك بعد تركها في السيارة.

جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة استولى على هاتفها، وقام بالتخلص من باقي المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة.

الوطن نيوز