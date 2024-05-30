ضبط متهم بإدارة صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين في الغربية

تمكنت الجهود المبذولة من قبل أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف حقيقة الأنباء المتداولة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وتعلقت هذه الأنباء بقيام شخص ما بعرض خدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات جامعية معتمدة بمبالغ مالية، وهو ما تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط المسؤول عن إدارة الصفحة المذكورة، واتضح أنه يقيم في دائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية. وبحوزته جهاز حاسوب يحتوي على صور ضوئية لشهادات جامعية وبطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد ورخص قيادة بأسماء مختلفة، إضافة إلى اثنين من الهواتف المحمولة، حيث تبين أن أحدهما مرتبط بالمحفظة الإلكترونية، بينما يحوي الآخر دلائل على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمده مقابل مبالغ مالية.

الوطن نيوز