القوة المشتركة باختصاص قسم شرطة حي المطار بورتسودان تنفذ حملة كبرى لمواقع ترويج المخدرات

نفذت القوة المشتركة حملة كبرى لمكافحة المخدرات والخمور البلدية والظواهر السالبة باختصاص قسم شرطة حي المطار تحت إشراف رئيس فرع الجنايات بشرطة المحلية وقيادة ضابط شرطة استهدفت بها مواقع ترويج المخدرات وتصنيع الخمور البلدية وإزالة الظواهر السالبة بدائرة الاختصاص وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد 38 متهما واتخذت قي مواجهتهم إجراءات بلاغات تحت المواد 77.. 78.. 79.. 100اشتباه.. 20 أ.. 16 صيدلة وسموم.. وتم تسليم عدد خمسة متهمين لشعبة الاستخبارات العسكرية بعد ضبطهم بمهمات عسكرية. كما تمت إبادة كمية كبيرة من الخمور البلدية..

المكتب الصحفي لشرطة السودان