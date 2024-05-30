مجلس الادوية بالنيل الازرق يضبط كمية من الحبوب والمستحضرات المخالفة

كشف فرع المجلس القومي للأدوية والسموم في إقليم النيل الأزرق عن ضبط كمية من المستحضرات والحبوب المحظورة التي تم استخدامها بأمر من المجلس، وتشمل هذه المستحضرات مجموعة من الحبوب المستخدمة لأغراض التسمين وكريمات التفتيح.

أكد د. عبدالفتاح خيار، مدير فرع المجلس بالنيل الأزرق، في بيان صحفي، أن الفرع نفذ حملة تفتيشية استهدفت محلات مستحضرات التجميل والبوتيكات في مدينة الدمازين. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الكريمات وحبوب التسمين (Cyproheptadine) المعروفة باسم (البيركتين)، بالإضافة إلى كريمات أخرى تستخدم لأغراض التفتيح والتبيض.