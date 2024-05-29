بلاش شعارات كاذبة

هل تعلم عزيزي المواطن أن حمدوك وخالد سلك ومريم الصادق هم الأكثر حرصاً على إستمرار الحرب حتى لا يقدموا إلى محاكمات عادلة تزج بهم إلى السجون؟!

هل تعلم أنهم يريدون إستمرار هذه الحرب لمزيد من السمسرة وحلب ثدي المنظمات المشبوهة..

هل تعلم أنهم يريدون إستمرار الحرب وأوطانهم أصبحت غرف الفنادق التي يدفع كلفتها الكفيل فما عاد السودان وطن لهم..

#ام_وضاح