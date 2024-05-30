الرجال مواقف

مالك عقار أحد الذين حملوا ذات يوم السلاح ضد حكومة المركز مدافعاً عن حقوق الهامش مثله مثل الكثيرين الذين فعلوا ذلك في وقت من الأوقات وكان لهم يومها من المبررات والدفوعات ما يمكن تفهمه..

لكنه ما أن شعر أن الدولة السودانية في عضمها مهددة بالفناء وتواجه مؤامرة تستهدف وجودها إلا وإنحاز إلى حيث يقف الشرفاء وأصحاب الضمير فكانت بندقيته إلى جنب بندقية القوات المسلحة ورجاله كتفهم بكتف رجالها..

وشتان بينه وبين حمدوك هذا الرجل الذي وجد أجماعاً شعبياً غير مسبوق أكدت الأيام والأحداث أنه لايستحقه وهو الآن يلعب دوراً قذراً إختار أن يبيع وطنه وشرفه وأصبح المنبوذ الأول بحراكه المشبوه ضد شعبه وجيش بلاده..

#ام_وضاح