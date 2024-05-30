من المُستحسن القبول بأي دور تلعبه مصر بشأن القضية السودانية، دون أي تردد، فهى دولة مؤتمنة، والأقرب والأكثر حرصاً على استقرار السودان، وتقف إلى جانب الجيش والشعب السوداني بشجاعة، ويضيرها ما يضيرنا،

وبدلاً من التحفظ على دعوة الإمارات، كان من الأفضل التمسك بتلك الدعوة، لأن الإمارات هى رأس الرمح في هذا الصراع، ولا بد من اختراق في العلاقة معها بأقل خسائر،

ومصر تتمتع بعلاقة قوية مع البلدين، وتستطيع أن تُقرب المواقف، وتلعب دوراً ايجابياً، بل آن الأوان أن ترد مصر الجميل للسودان، وتجمع البرهان ومحمد بن زايد على طاولة واحدة، كما فعلت الخرطوم وصالحت بين عبد الناصر والملك فيصل في العام ١٩٦٧

عزمي عبد الرازق

